gooncoin Ár (GOONCOIN)
-9.11%
-17.25%
-8.72%
-8.72%
gooncoin (GOONCOIN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOONCOIN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOONCOIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.0017408, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOONCOIN változása a következő volt: -9.11% az elmúlt órában, -17.25% az elmúlt 24 órában, és -8.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) gooncoin jelenlegi piaci plafonja $ 17.14K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOONCOIN keringésben lévő tokenszáma 996.64M, és a teljes tokenszám 996635539.354288. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 17.14K.
A(z) gooncoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) gooncoin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) gooncoin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) gooncoin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-17.25%
|30 nap
|$ 0
|-29.40%
|60 nap
|$ 0
|-96.37%
|90 nap
|$ 0
|--
The Rise of “Goon”: Word of the Year
Every year, language evolves in ways that reflect society’s cultural trends, digital landscapes, and shared experiences. In 2025, one word has undeniably risen above all others: goon. Declared the most popular and used word of the year, “goon” has taken on a life of its own, transforming from a simple term into a viral cultural phenomenon. Its versatility, humorous undertones, and adaptability have made it a staple of online expression, particularly through the explosive rise of “gooning.”
Daily Usage and Narratives Around the Word Unlike fleeting internet slang that trends for a few weeks, “goon” has established itself as a daily part of conversations. People casually slip it into text messages, captions, and comments, often to describe someone being silly, overly invested in something, or simply vibing in a ridiculous way. The narratives around “gooning” are fluid and flexible—sometimes playful, sometimes satirical, and often used to exaggerate behavior in a way that feels universally relatable. This adaptability has been central to its staying power.
The Social Media Explosion “Gooning” has spread across all major social platforms, but it has particularly flourished on TikTok and Instagram. On TikTok, creators have built entire trends and skits around the word, using it as both a punchline and an identity. Whether it’s a teenager joking about “gooning” too hard over a video game, or a comedic skit portraying a “goon mindset,” the word’s humorous charm makes content instantly shareable. Instagram memes and reels often use the term in captions and overlays, amplifying its visibility and embedding it into the digital zeitgeist. The sheer volume of “goon” content ensures that even casual users encounter it daily, further fueling its popularity.
Virality and Meme Culture The viral nature of “gooning” is tied directly to meme culture. The word is short, punchy, and adaptable—perfect qualities for rapid online circulation. Memes using “goon” thrive because they can be absurd, self-deprecating, or layered with irony, aligning with the internet’s evolving humor style. The spread of these memes across platforms like Twitter, Reddit, and Discord has created a reinforcing cycle: the more people see “goon,” the more they use it, and the more it embeds itself into mainstream conversation. In essence, “gooning” became viral not through a single event, but through the cumulative momentum of countless micro-trends.
Cultural Symbolism of “Goon” What makes “goon” particularly fascinating is its symbolic role in digital culture. It represents a break from seriousness—a way to acknowledge absurdity in everyday life. Calling someone a “goon” or admitting to “gooning” is not meant as an insult but as a badge of comedic self-awareness. In a world often oversaturated with polished influencer content and curated perfection, “goon” stands out as refreshingly raw and unfiltered. It embraces the ridiculous, allowing people to laugh at themselves and their obsessions.
Conclusion The rise of “goon” and the viral phenomenon of “gooning” illustrate how language adapts to the rhythms of online culture. What began as slang has now become a defining word of the year, shaping how people communicate, joke, and even self-identify. Its omnipresence across TikTok, Instagram, and beyond proves that “goon” is not just a passing trend but a cultural marker of this digital moment. In 2025, to goon is to belong to a shared narrative of humor, irony, and viral creativity—and it shows no sign of slowing down.
|Idő (UTC+8)
|Típus
|Információ
|11-02 15:42:00
|Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
|10-31 05:09:00
|Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions
