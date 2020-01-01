GOOFY (GOOFY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GOOFY (GOOFY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GOOFY (GOOFY) tokennel kapcsolatos információk GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful. Hivatalos webhely: https://goofydoge.top Vásárolj most GOOFY tokent!

GOOFY (GOOFY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GOOFY (GOOFY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.65K $ 16.65K $ 16.65K Teljes tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.65K $ 16.65K $ 16.65K Minden idők csúcspontja: $ 0.01924617 $ 0.01924617 $ 0.01924617 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) GOOFY (GOOFY) áráról

GOOFY (GOOFY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GOOFY (GOOFY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOOFY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOOFY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOOFY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOOFY token élő árfolyamát!

GOOFY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOOFY kapcsán? GOOFY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOOFY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!