A(z) élő Gooey Guys ár ma 0.00000544 USD. Kövesd nyomon a(z) GOOEY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOOEY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOOEY

GOOEY árinformációk

Mi a(z) GOOEY

GOOEY hivatalos webhely

GOOEY tokenomikai adatai

GOOEY árelőrejelzés

Gooey Guys Logó

Gooey Guys Ár (GOOEY)

Nem listázott

1 GOOEY-USD élő ár:

--
----
-0.90%1D
Gooey Guys (GOOEY) Élő árdiagram
Gooey Guys (GOOEY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000541
$ 0.00000541$ 0.00000541
24h alacsony
$ 0.00000551
$ 0.00000551$ 0.00000551
24h magas

$ 0.00000541
$ 0.00000541$ 0.00000541

$ 0.00000551
$ 0.00000551$ 0.00000551

$ 0.00037904
$ 0.00037904$ 0.00037904

$ 0.00000521
$ 0.00000521$ 0.00000521

--

-1.20%

-6.81%

-6.81%

Gooey Guys (GOOEY) valós idejű ár: $0.00000544. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOOEY legalacsonyabb ára $ 0.00000541, legmagasabb ára pedig $ 0.00000551 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOOEY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00037904, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000521 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOOEY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -1.20% az elmúlt 24 órában, és -6.81% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gooey Guys (GOOEY) piaci információk

$ 5.44K
$ 5.44K$ 5.44K

--
----

$ 5.44K
$ 5.44K$ 5.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Gooey Guys jelenlegi piaci plafonja $ 5.44K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOOEY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.44K.

Gooey Guys (GOOEY) árelőzmények USD

A(z) Gooey GuysUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Gooey Guys USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000009356.
A(z) Gooey Guys USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000004570.
A(z) Gooey Guys USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.000006067246677204366.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-1.20%
30 nap$ -0.0000009356-17.19%
60 nap$ -0.0000004570-8.40%
90 nap$ -0.000006067246677204366-52.72%

Mi a(z) Gooey Guys (GOOEY)

GOOEY is a social layer and community memecoin built on the Base ecosystem. It serves as a utility token with deep integrations across various applications and protocols within the Web3 ecosystem. The token's utility is rooted in its strong community and thriving ecosystem of integrations, making it a true community coin for Web3.

GOOEY design enables seamless interactions across a wide range of applications, fostering a sense of community and cooperation among its users. The token's integrations allow users to access various services and features, further enhancing its value and usability.

As a community-driven token, GOOEY success relies on the active participation and engagement of its users. The token's strong community and ecosystem of integrations create a robust foundation for its growth and adoption within the Web3 space.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gooey Guys (GOOEY) Erőforrás

Hivatalos webhely

Gooey Guys árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gooey Guys (GOOEY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gooey Guys (GOOEY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gooey Guys rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gooey Guys árelőrejelzését most!

GOOEY helyi valutákra

Gooey Guys (GOOEY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gooey Guys (GOOEY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOOEY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gooey Guys (GOOEY)

Mennyit ér ma a(z) Gooey Guys (GOOEY)?
A(z) élő GOOEY ár a(z) USD esetében 0.00000544 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOOEY ára a(z) USD esetében?
A(z) GOOEY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000544. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gooey Guys piaci plafonja?
A(z) GOOEY piaci plafonja $ 5.44K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOOEY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOOEY keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) GOOEY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOOEY mindenkori legmagasabb ára 0.00037904 USD.
Mi volt a(z) GOOEY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOOEY mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000521 USD.
Mekkora a(z) GOOEY kereskedési volumene?
A(z) GOOEY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GOOEY ára emelkedni fog idén?
A(z) GOOEY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOOEY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Gooey Guys (GOOEY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

