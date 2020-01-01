Good Entry (GOOD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Good Entry (GOOD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Good Entry (GOOD) tokennel kapcsolatos információk GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields. Hivatalos webhely: https://goodentry.io/ Fehér könyv: https://gitbook.goodentry.io/ Vásárolj most GOOD tokent!

Good Entry (GOOD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Good Entry (GOOD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47,91K $ 47,91K $ 47,91K Teljes tokenszám: $ 673,38M $ 673,38M $ 673,38M Keringésben lévő tokenszám: $ 466,00M $ 466,00M $ 466,00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 69,23K $ 69,23K $ 69,23K Minden idők csúcspontja: $ 0,050873 $ 0,050873 $ 0,050873 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0,0001028 $ 0,0001028 $ 0,0001028 További tudnivalók a(z) Good Entry (GOOD) áráról

Good Entry (GOOD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Good Entry (GOOD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOOD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOOD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOOD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOOD token élő árfolyamát!

