gooch coin (GOOCH COIN) tokennel kapcsolatos információk gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!” Hivatalos webhely: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c Vásárolj most GOOCH COIN tokent!

gooch coin (GOOCH COIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) gooch coin (GOOCH COIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Teljes tokenszám: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Minden idők csúcspontja: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) gooch coin (GOOCH COIN) áráról

gooch coin (GOOCH COIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) gooch coin (GOOCH COIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOOCH COIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOOCH COIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOOCH COIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOOCH COIN token élő árfolyamát!

