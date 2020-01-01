Gomu Gator (GOMU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gomu Gator (GOMU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gomu Gator (GOMU) tokennel kapcsolatos információk the coolest gator you'll ever meet and definitely the least swampy. Everyone’s favorite gator in Solana! Hivatalos webhely: https://www.gomugator.com/ Vásárolj most GOMU tokent!

Gomu Gator (GOMU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gomu Gator (GOMU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 590.86K $ 590.86K $ 590.86K Teljes tokenszám: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M Keringésben lévő tokenszám: $ 752.34M $ 752.34M $ 752.34M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 590.86K $ 590.86K $ 590.86K Minden idők csúcspontja: $ 0.00666824 $ 0.00666824 $ 0.00666824 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00078931 $ 0.00078931 $ 0.00078931 További tudnivalók a(z) Gomu Gator (GOMU) áráról

Gomu Gator (GOMU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gomu Gator (GOMU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOMU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOMU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOMU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOMU token élő árfolyamát!

GOMU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOMU kapcsán? GOMU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOMU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!