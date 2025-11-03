Goliath (GOLIATH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00137047 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -5.38%

Goliath (GOLIATH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOLIATH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOLIATH valaha volt legmagasabb ára $ 0.00137047, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOLIATH változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -5.38% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Goliath (GOLIATH) piaci információk

Piaci érték $ 7.63K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.63K Forgalomban lévő készlet 999.50M Teljes tokenszám 999,502,465.081757

A(z) Goliath jelenlegi piaci plafonja $ 7.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOLIATH keringésben lévő tokenszáma 999.50M, és a teljes tokenszám 999502465.081757. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.63K.