Goldn (GOLDN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00070694 $ 0.00070694 $ 0.00070694 24h alacsony $ 0.00108124 $ 0.00108124 $ 0.00108124 24h magas 24h alacsony $ 0.00070694$ 0.00070694 $ 0.00070694 24h magas $ 0.00108124$ 0.00108124 $ 0.00108124 Minden idők csúcspontja $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Legalacsonyabb ár $ 0.00070694$ 0.00070694 $ 0.00070694 Árváltozás (1H) -2.64% Árváltozás (1D) -14.36% Árváltozás (7D) -16.39% Árváltozás (7D) -16.39%

Goldn (GOLDN) valós idejű ár: $0.00091838. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOLDN legalacsonyabb ára $ 0.00070694, legmagasabb ára pedig $ 0.00108124 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOLDN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00218317, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00070694 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOLDN változása a következő volt: -2.64% az elmúlt órában, -14.36% az elmúlt 24 órában, és -16.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Goldn (GOLDN) piaci információk

Piaci érték $ 12.88M$ 12.88M $ 12.88M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.88M$ 12.88M $ 12.88M Forgalomban lévő készlet 14.00B 14.00B 14.00B Teljes tokenszám 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

A(z) Goldn jelenlegi piaci plafonja $ 12.88M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOLDN keringésben lévő tokenszáma 14.00B, és a teljes tokenszám 14000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.88M.