TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Goldn ár ma 0.00091838 USD. Kövesd nyomon a(z) GOLDN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOLDN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Goldn ár ma 0.00091838 USD. Kövesd nyomon a(z) GOLDN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOLDN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOLDN

GOLDN árinformációk

Mi a(z) GOLDN

GOLDN hivatalos webhely

GOLDN tokenomikai adatai

GOLDN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Goldn Logó

Goldn Ár (GOLDN)

Nem listázott

1 GOLDN-USD élő ár:

$0.00092177
$0.00092177$0.00092177
-12.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Goldn (GOLDN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:28:21 (UTC+8)

Goldn (GOLDN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00070694
$ 0.00070694$ 0.00070694
24h alacsony
$ 0.00108124
$ 0.00108124$ 0.00108124
24h magas

$ 0.00070694
$ 0.00070694$ 0.00070694

$ 0.00108124
$ 0.00108124$ 0.00108124

$ 0.00218317
$ 0.00218317$ 0.00218317

$ 0.00070694
$ 0.00070694$ 0.00070694

-2.64%

-14.36%

-16.39%

-16.39%

Goldn (GOLDN) valós idejű ár: $0.00091838. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOLDN legalacsonyabb ára $ 0.00070694, legmagasabb ára pedig $ 0.00108124 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOLDN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00218317, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00070694 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOLDN változása a következő volt: -2.64% az elmúlt órában, -14.36% az elmúlt 24 órában, és -16.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Goldn (GOLDN) piaci információk

$ 12.88M
$ 12.88M$ 12.88M

--
----

$ 12.88M
$ 12.88M$ 12.88M

14.00B
14.00B 14.00B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

A(z) Goldn jelenlegi piaci plafonja $ 12.88M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOLDN keringésben lévő tokenszáma 14.00B, és a teljes tokenszám 14000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.88M.

Goldn (GOLDN) árelőzmények USD

A(z) GoldnUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000154061512664939.
A(z) Goldn USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002369759.
A(z) Goldn USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004928489.
A(z) Goldn USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000154061512664939-14.36%
30 nap$ -0.0002369759-25.80%
60 nap$ -0.0004928489-53.66%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Goldn (GOLDN)

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Goldn (GOLDN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Goldn árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Goldn (GOLDN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Goldn (GOLDN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Goldn rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Goldn árelőrejelzését most!

GOLDN helyi valutákra

Goldn (GOLDN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Goldn (GOLDN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOLDN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Goldn (GOLDN)

Mennyit ér ma a(z) Goldn (GOLDN)?
A(z) élő GOLDN ár a(z) USD esetében 0.00091838 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOLDN ára a(z) USD esetében?
A(z) GOLDN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00091838. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Goldn piaci plafonja?
A(z) GOLDN piaci plafonja $ 12.88M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOLDN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOLDN keringésben lévő tokenszáma 14.00B USD.
Mi volt a(z) GOLDN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOLDN mindenkori legmagasabb ára 0.00218317 USD.
Mi volt a(z) GOLDN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOLDN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00070694 USD.
Mekkora a(z) GOLDN kereskedési volumene?
A(z) GOLDN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GOLDN ára emelkedni fog idén?
A(z) GOLDN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOLDN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:28:21 (UTC+8)

Goldn (GOLDN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,118.22
$108,118.22$108,118.22

-1.80%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,750.54
$3,750.54$3,750.54

-2.66%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-10.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0852
$1.0852$1.0852

-14.00%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.43
$180.43$180.43

-1.82%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,118.22
$108,118.22$108,118.22

-1.80%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,750.54
$3,750.54$3,750.54

-2.66%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.43
$180.43$180.43

-1.82%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.35
$87.35$87.35

-1.41%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4439
$2.4439$2.4439

-2.24%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0369
$0.0369$0.0369

-26.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05980
$0.05980$0.05980

+199.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09893
$0.09893$0.09893

+19.75%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002160
$0.000000002160$0.000000002160

+396.55%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007173
$0.00007173$0.00007173

+95.93%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000372
$0.0000372$0.0000372

+34.78%