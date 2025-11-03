Goldn Ár (GOLDN)
Goldn (GOLDN) valós idejű ár: $0.00091838. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOLDN legalacsonyabb ára $ 0.00070694, legmagasabb ára pedig $ 0.00108124 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOLDN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00218317, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00070694 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOLDN változása a következő volt: -2.64% az elmúlt órában, -14.36% az elmúlt 24 órában, és -16.39% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Goldn jelenlegi piaci plafonja $ 12.88M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOLDN keringésben lévő tokenszáma 14.00B, és a teljes tokenszám 14000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.88M.
A(z) GoldnUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000154061512664939.
A(z) Goldn USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002369759.
A(z) Goldn USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004928489.
A(z) Goldn USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ -0.000154061512664939
|-14.36%
|30 nap
|$ -0.0002369759
|-25.80%
|60 nap
|$ -0.0004928489
|-53.66%
|90 nap
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Goldn (GOLDN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOLDN token kapcsán!
