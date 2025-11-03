TőzsdeDEX+
A(z) élő GoldenCat ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) CATS USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CATS ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CATS

CATS árinformációk

Mi a(z) CATS

CATS fehér könyv

CATS hivatalos webhely

CATS tokenomikai adatai

CATS árelőrejelzés

GoldenCat Ár (CATS)

Nem listázott

1 CATS-USD élő ár:

--
----
-0.70%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
GoldenCat (CATS) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:28:14 (UTC+8)

GoldenCat (CATS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00001058
$ 0.00001058

$ 0
$ 0

--

-0.76%

-14.03%

-14.03%

GoldenCat (CATS) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)CATS legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CATS valaha volt legmagasabb ára $ 0.00001058, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CATS változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.76% az elmúlt 24 órában, és -14.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GoldenCat (CATS) piaci információk

$ 92.62K
$ 92.62K

--
----

$ 92.62K
$ 92.62K

690.69B
690.69B

690,689,999,999.9999
690,689,999,999.9999

A(z) GoldenCat jelenlegi piaci plafonja $ 92.62K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CATS keringésben lévő tokenszáma 690.69B, és a teljes tokenszám 690689999999.9999. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 92.62K.

GoldenCat (CATS) árelőzmények USD

A(z) GoldenCatUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) GoldenCat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) GoldenCat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) GoldenCat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.76%
30 nap$ 0-19.15%
60 nap$ 0+4.92%
90 nap$ 0--

Mi a(z) GoldenCat (CATS)

Introducing Golden Cat: Your Purrfect Memecoin Adventure Golden Cat was born at a time when Binance Smart Chain is poised to reclaim its former glory! Its mission is not only to ride the memecoin wave but to emerge as a leading token to drive the growth and golden age of memecoins on Binance Smart Chain!

The Meaning Behind the Name Golden Cat The name Golden Cat is a perfect blend of two powerful symbols. Gold, representing endurance, prosperity, and countless positive connotations, is paired with the cat, a beloved animal known for its intelligence and grace. Together, they symbolize a community of cat lovers striving for shared prosperity.

If you are a cat lover and aim for prosperity. Join the Golden Cat revolution on Binance Smart Chain now!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GoldenCat (CATS) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

GoldenCat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GoldenCat (CATS) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GoldenCat (CATS) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GoldenCat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GoldenCat árelőrejelzését most!

CATS helyi valutákra

GoldenCat (CATS) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GoldenCat (CATS) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CATS token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GoldenCat (CATS)

Mennyit ér ma a(z) GoldenCat (CATS)?
A(z) élő CATS ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CATS ára a(z) USD esetében?
A(z) CATS jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GoldenCat piaci plafonja?
A(z) CATS piaci plafonja $ 92.62K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CATS keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CATS keringésben lévő tokenszáma 690.69B USD.
Mi volt a(z) CATS mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CATS mindenkori legmagasabb ára 0.00001058 USD.
Mi volt a(z) CATS mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CATS mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) CATS kereskedési volumene?
A(z) CATS élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CATS ára emelkedni fog idén?
A(z) CATS a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CATS árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:28:14 (UTC+8)

GoldenCat (CATS) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,084.95

$3,749.90

$0.02360

$1.0854

$180.33

$108,084.95

$3,749.90

$180.33

$87.33

$2.4440

$0.00000

$0.00000

$0.0359

$0.05980

$0.09867

$0.000000002160

$0.02160

$0.00007220

$0.0000451

$0.0000372

