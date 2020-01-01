Golden Kappa (GKAPPA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Golden Kappa (GKAPPA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Golden Kappa (GKAPPA) tokennel kapcsolatos információk Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem. Hivatalos webhely: https://gkappa.org/ Vásárolj most GKAPPA tokent!

Piaci tőkeérték: $ 80.91K
Teljes tokenszám: $ 777.69B
Keringésben lévő tokenszám: $ 777.69B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.91K
Minden idők csúcspontja: $ 0
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0

Golden Kappa (GKAPPA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Golden Kappa (GKAPPA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GKAPPA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GKAPPA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GKAPPA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GKAPPA token élő árfolyamát!

