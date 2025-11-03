Golden Donkey (GDK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.45% Árváltozás (1D) -6.24% Árváltozás (7D) +23.03% Árváltozás (7D) +23.03%

Golden Donkey (GDK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GDK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GDK valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GDK változása a következő volt: -1.45% az elmúlt órában, -6.24% az elmúlt 24 órában, és +23.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Golden Donkey (GDK) piaci információk

Piaci érték $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Forgalomban lévő készlet 10.00B 10.00B 10.00B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Golden Donkey jelenlegi piaci plafonja $ 1.49M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GDK keringésben lévő tokenszáma 10.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.49M.