Golden Doge (GDOGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Golden Doge (GDOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

Golden Doge (GDOGE) tokennel kapcsolatos információk Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get! Hivatalos webhely: https://goldendoge.finance/ Vásárolj most GDOGE tokent!

Golden Doge (GDOGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Golden Doge (GDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 79.26K $ 79.26K $ 79.26K Teljes tokenszám: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T Keringésben lévő tokenszám: $ 100,000.00T $ 100,000.00T $ 100,000.00T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 79.26K $ 79.26K $ 79.26K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Golden Doge (GDOGE) áráról

Golden Doge (GDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Golden Doge (GDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GDOGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GDOGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GDOGE token élő árfolyamát!

GDOGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GDOGE kapcsán? GDOGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GDOGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

