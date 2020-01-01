Golden Doge (GDOGE) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Golden Doge (GDOGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Golden Doge (GDOGE) tokennel kapcsolatos információk

Golden Doge (GDOGE) is a community token that has its own golden vault which gets filled with 5% of all the transactions made by GDOGE lovers. Every GDOGE holder will be able to take out BNB from this golden vault every 24 hours as much GDOGE token as they hold. The more love you give to Golden Doge, the more gold you will get!

Hivatalos webhely:
https://goldendoge.finance/

Golden Doge (GDOGE) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Golden Doge (GDOGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 79.26K
Teljes tokenszám:
$ 100,000.00T
Keringésben lévő tokenszám:
$ 100,000.00T
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 79.26K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
Golden Doge (GDOGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Golden Doge (GDOGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GDOGE tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GDOGE token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GDOGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GDOGE token élő árfolyamát!

GDOGE árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GDOGE kapcsán? GDOGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.