Golden Age (GOLDEN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Golden Age (GOLDEN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Golden Age (GOLDEN) tokennel kapcsolatos információk This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. Hivatalos webhely: https://thegoldenage.info/ Vásárolj most GOLDEN tokent!

Golden Age (GOLDEN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Golden Age (GOLDEN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 48.24K $ 48.24K $ 48.24K Teljes tokenszám: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.78M $ 998.78M $ 998.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 48.24K $ 48.24K $ 48.24K Minden idők csúcspontja: $ 0.0014933 $ 0.0014933 $ 0.0014933 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Golden Age (GOLDEN) áráról

Golden Age (GOLDEN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Golden Age (GOLDEN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOLDEN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOLDEN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOLDEN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOLDEN token élő árfolyamát!

GOLDEN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOLDEN kapcsán? GOLDEN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOLDEN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

