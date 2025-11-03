TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Golddigger ár ma 0.00033942 USD. Kövesd nyomon a(z) GDIG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GDIG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Golddigger ár ma 0.00033942 USD. Kövesd nyomon a(z) GDIG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GDIG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GDIG

GDIG árinformációk

Mi a(z) GDIG

GDIG hivatalos webhely

GDIG tokenomikai adatai

GDIG árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Golddigger Logó

Golddigger Ár (GDIG)

Nem listázott

1 GDIG-USD élő ár:

$0.0003412
$0.0003412$0.0003412
-25.60%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Golddigger (GDIG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:59 (UTC+8)

Golddigger (GDIG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00033613
$ 0.00033613$ 0.00033613
24h alacsony
$ 0.00046775
$ 0.00046775$ 0.00046775
24h magas

$ 0.00033613
$ 0.00033613$ 0.00033613

$ 0.00046775
$ 0.00046775$ 0.00046775

$ 0.00135633
$ 0.00135633$ 0.00135633

$ 0.00033613
$ 0.00033613$ 0.00033613

-3.58%

-26.06%

-29.17%

-29.17%

Golddigger (GDIG) valós idejű ár: $0.00033942. Az elmúlt 24 órában, a(z)GDIG legalacsonyabb ára $ 0.00033613, legmagasabb ára pedig $ 0.00046775 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GDIG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00135633, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00033613 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GDIG változása a következő volt: -3.58% az elmúlt órában, -26.06% az elmúlt 24 órában, és -29.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Golddigger (GDIG) piaci információk

$ 337.29K
$ 337.29K$ 337.29K

--
----

$ 337.29K
$ 337.29K$ 337.29K

993.72M
993.72M 993.72M

993,724,005.992372
993,724,005.992372 993,724,005.992372

A(z) Golddigger jelenlegi piaci plafonja $ 337.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GDIG keringésben lévő tokenszáma 993.72M, és a teljes tokenszám 993724005.992372. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 337.29K.

Golddigger (GDIG) árelőzmények USD

A(z) GolddiggerUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00011965021959995.
A(z) Golddigger USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0001976159.
A(z) Golddigger USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Golddigger USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00011965021959995-26.06%
30 nap$ -0.0001976159-58.22%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Golddigger (GDIG) Erőforrás

Hivatalos webhely

Golddigger árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Golddigger (GDIG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Golddigger (GDIG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Golddigger rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Golddigger árelőrejelzését most!

GDIG helyi valutákra

Golddigger (GDIG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Golddigger (GDIG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GDIG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Golddigger (GDIG)

Mennyit ér ma a(z) Golddigger (GDIG)?
A(z) élő GDIG ár a(z) USD esetében 0.00033942 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GDIG ára a(z) USD esetében?
A(z) GDIG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00033942. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Golddigger piaci plafonja?
A(z) GDIG piaci plafonja $ 337.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GDIG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GDIG keringésben lévő tokenszáma 993.72M USD.
Mi volt a(z) GDIG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GDIG mindenkori legmagasabb ára 0.00135633 USD.
Mi volt a(z) GDIG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GDIG mindenkori legalacsonyabb ára 0.00033613 USD.
Mekkora a(z) GDIG kereskedési volumene?
A(z) GDIG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GDIG ára emelkedni fog idén?
A(z) GDIG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GDIG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:59 (UTC+8)

Golddigger (GDIG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,032.56
$108,032.56$108,032.56

-1.88%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,749.38
$3,749.38$3,749.38

-2.69%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-10.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0872
$1.0872$1.0872

-13.84%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.26
$180.26$180.26

-1.91%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,032.56
$108,032.56$108,032.56

-1.88%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,749.38
$3,749.38$3,749.38

-2.69%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.26
$180.26$180.26

-1.91%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.41
$87.41$87.41

-1.34%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4422
$2.4422$2.4422

-2.30%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0359
$0.0359$0.0359

-28.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05980
$0.05980$0.05980

+199.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09867
$0.09867$0.09867

+19.44%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002160
$0.000000002160$0.000000002160

+396.55%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007256
$0.00007256$0.00007256

+98.19%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000375
$0.0000375$0.0000375

+35.86%