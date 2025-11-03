Golddigger (GDIG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00033613 $ 0.00033613 $ 0.00033613 24h alacsony $ 0.00046775 $ 0.00046775 $ 0.00046775 24h magas 24h alacsony $ 0.00033613$ 0.00033613 $ 0.00033613 24h magas $ 0.00046775$ 0.00046775 $ 0.00046775 Minden idők csúcspontja $ 0.00135633$ 0.00135633 $ 0.00135633 Legalacsonyabb ár $ 0.00033613$ 0.00033613 $ 0.00033613 Árváltozás (1H) -3.58% Árváltozás (1D) -26.06% Árváltozás (7D) -29.17% Árváltozás (7D) -29.17%

Golddigger (GDIG) valós idejű ár: $0.00033942. Az elmúlt 24 órában, a(z)GDIG legalacsonyabb ára $ 0.00033613, legmagasabb ára pedig $ 0.00046775 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GDIG valaha volt legmagasabb ára $ 0.00135633, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00033613 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GDIG változása a következő volt: -3.58% az elmúlt órában, -26.06% az elmúlt 24 órában, és -29.17% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Golddigger (GDIG) piaci információk

Piaci érték $ 337.29K$ 337.29K $ 337.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 337.29K$ 337.29K $ 337.29K Forgalomban lévő készlet 993.72M 993.72M 993.72M Teljes tokenszám 993,724,005.992372 993,724,005.992372 993,724,005.992372

A(z) Golddigger jelenlegi piaci plafonja $ 337.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GDIG keringésben lévő tokenszáma 993.72M, és a teljes tokenszám 993724005.992372. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 337.29K.