Gold xStock (GLDX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 367.89 24h alacsony $ 378.6 24h magas Minden idők csúcspontja $ 4,340.05 Legalacsonyabb ár $ 300.95 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -1.09% Árváltozás (7D) -3.51%

Gold xStock (GLDX) valós idejű ár: $368.3. Az elmúlt 24 órában, a(z)GLDX legalacsonyabb ára $ 367.89, legmagasabb ára pedig $ 378.6 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GLDX valaha volt legmagasabb ára $ 4,340.05, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 300.95 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GLDX változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -1.09% az elmúlt 24 órában, és -3.51% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gold xStock (GLDX) piaci információk

Piaci érték $ 1.89M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.01M Forgalomban lévő készlet 5.14K Teljes tokenszám 29,899.96475353

A(z) Gold xStock jelenlegi piaci plafonja $ 1.89M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GLDX keringésben lévő tokenszáma 5.14K, és a teljes tokenszám 29899.96475353. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.01M.