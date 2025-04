Mi a(z) GOLD (GOLD)

The $GOLD token on Solana is a memecoin asset designed to combine the historical appeal of gold with Solana's cutting edge blockchain capabilities. It will serve as a store of value on Solana. Our mission is to create a golden community of gold enthusiasts, also known as "Golders", who share a passion for both precious metals and digital assets. At its core, the $GOLD token serves as a modern store of value, echoing the stability and reliability of traditional gold.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GOLD (GOLD) Erőforrás Hivatalos webhely