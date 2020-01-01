GOATX (GOATX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GOATX (GOATX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GOATX (GOATX) tokennel kapcsolatos információk G.O.A.T X is a hyper-deflationary meme-fi token designed to maximize value for holders through aggressive buy-and-burn mechanics and a structured holder classification system. Key features include: 92% TitanX used for Buy and Burn/Feed mechanics , Burning BoT protocols and Liquidity 5-tier holder classification system with benefits Full token distribution in 14 days Perpetual auction longevity from the ‘GOAT Feed’ Hivatalos webhely: https://app.thegoatx.win/ Fehér könyv: https://xlr8r-build.gitbook.io/g.o.a.t.x Vásárolj most GOATX tokent!

GOATX (GOATX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GOATX (GOATX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.40K $ 30.40K $ 30.40K Teljes tokenszám: $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T Keringésben lévő tokenszám: $ 1.90T $ 1.90T $ 1.90T FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.40K $ 30.40K $ 30.40K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) GOATX (GOATX) áráról

GOATX (GOATX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GOATX (GOATX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOATX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOATX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOATX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOATX token élő árfolyamát!

GOATX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOATX kapcsán? GOATX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOATX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

