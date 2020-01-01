Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Goatseus Poppimus (POPGOAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokennel kapcsolatos információk 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Hivatalos webhely: https://www.popgoat.click Vásárolj most POPGOAT tokent!

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Goatseus Poppimus (POPGOAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.29K $ 19.29K $ 19.29K Teljes tokenszám: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.29K $ 19.29K $ 19.29K Minden idők csúcspontja: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Goatseus Poppimus (POPGOAT) áráról

Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Goatseus Poppimus (POPGOAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó POPGOAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező POPGOAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) POPGOAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) POPGOAT token élő árfolyamát!

POPGOAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) POPGOAT kapcsán? POPGOAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) POPGOAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

