goatseglebe (GLEBE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) goatseglebe (GLEBE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

goatseglebe (GLEBE) tokennel kapcsolatos információk Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat Hivatalos webhely: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt Vásárolj most GLEBE tokent!

goatseglebe (GLEBE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) goatseglebe (GLEBE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Teljes tokenszám: $ 993.90M $ 993.90M $ 993.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 993.90M $ 993.90M $ 993.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.18K $ 12.18K $ 12.18K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) goatseglebe (GLEBE) áráról

goatseglebe (GLEBE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) goatseglebe (GLEBE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GLEBE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GLEBE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GLEBE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GLEBE token élő árfolyamát!

GLEBE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GLEBE kapcsán? GLEBE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GLEBE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

