GOAT GAINS (GGAINS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GOAT GAINS (GGAINS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GOAT GAINS (GGAINS) tokennel kapcsolatos információk Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Hivatalos webhely: https://gainsgoat.xyz/ Vásárolj most GGAINS tokent!

GOAT GAINS (GGAINS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GOAT GAINS (GGAINS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.64K $ 9.64K $ 9.64K Teljes tokenszám: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.85M $ 998.85M $ 998.85M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.64K $ 9.64K $ 9.64K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) GOAT GAINS (GGAINS) áráról

GOAT GAINS (GGAINS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GOAT GAINS (GGAINS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GGAINS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GGAINS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GGAINS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GGAINS token élő árfolyamát!

GGAINS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GGAINS kapcsán? GGAINS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GGAINS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

