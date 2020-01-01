GNME MINING GAME (GNME) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GNME MINING GAME (GNME) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GNME MINING GAME (GNME) tokennel kapcsolatos információk GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies. Hivatalos webhely: https://www.gnmemining.com/ Fehér könyv: https://www.gnmemining.com/whitepaper.html Vásárolj most GNME tokent!

GNME MINING GAME (GNME) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GNME MINING GAME (GNME) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 148.28K $ 148.28K $ 148.28K Teljes tokenszám: $ 17.59M $ 17.59M $ 17.59M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 372.31K $ 372.31K $ 372.31K Minden idők csúcspontja: $ 0.509717 $ 0.509717 $ 0.509717 Minden idők mélypontja: $ 0.01029676 $ 0.01029676 $ 0.01029676 Jelenlegi ár: $ 0.02116874 $ 0.02116874 $ 0.02116874 További tudnivalók a(z) GNME MINING GAME (GNME) áráról

GNME MINING GAME (GNME) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GNME MINING GAME (GNME) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GNME tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GNME token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GNME tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GNME token élő árfolyamát!

