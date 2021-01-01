GMT (GMT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GMT (GMT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GMT (GMT) tokennel kapcsolatos információk What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Hivatalos webhely: https://www.stepn.com/ Fehér könyv: https://whitepaper.stepn.com/ Vásárolj most GMT tokent!

GMT (GMT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GMT (GMT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 124.28M $ 124.28M $ 124.28M Teljes tokenszám: $ 5.08B $ 5.08B $ 5.08B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.06B $ 3.06B $ 3.06B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 206.51M $ 206.51M $ 206.51M Minden idők csúcspontja: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 Minden idők mélypontja: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Jelenlegi ár: $ 0.04067773 $ 0.04067773 $ 0.04067773 További tudnivalók a(z) GMT (GMT) áráról

GMT (GMT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GMT (GMT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GMT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GMT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GMT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GMT token élő árfolyamát!

