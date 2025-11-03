GMEOW (GMEOW) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00655247 24h alacsony $ 0.00833073 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.038489 Legalacsonyabb ár $ 0.0066158 Árváltozás (1H) -1.75% Árváltozás (1D) -20.35% Árváltozás (7D) -60.46%

GMEOW (GMEOW) valós idejű ár: $0.0065453. Az elmúlt 24 órában, a(z)GMEOW legalacsonyabb ára $ 0.00655247, legmagasabb ára pedig $ 0.00833073 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GMEOW valaha volt legmagasabb ára $ 0.038489, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0066158 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GMEOW változása a következő volt: -1.75% az elmúlt órában, -20.35% az elmúlt 24 órában, és -60.46% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GMEOW (GMEOW) piaci információk

Piaci érték $ 6.55M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.55M Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) GMEOW jelenlegi piaci plafonja $ 6.55M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GMEOW keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.55M.