GLP1 (GLP1) tokennel kapcsolatos információk GLP1 token is a community owned DeSci (decentralized science) token. It is the first DeSci project dedicated to expanding the use case of GLP-1 therapy from humans to our animal friends (veterinary). The project aims to harness decentralized funding and innovation to explore, research, and promote GLP-1-based treatments for animals. By engaging a global community of science enthusiasts, researchers, and veterinarians, the project will push the boundaries of therapeutic advancements, fostering a future where GLP-1 therapy improves health outcomes for both humans and their animal companions. Hivatalos webhely: https://www.glp1.science/ Fehér könyv: https://x.com/GLP1onSol/status/1858998837689668072 Vásárolj most GLP1 tokent!

GLP1 (GLP1) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GLP1 (GLP1) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 25,67K $ 25,67K $ 25,67K Teljes tokenszám: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M Keringésben lévő tokenszám: $ 999,98M $ 999,98M $ 999,98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 25,67K $ 25,67K $ 25,67K Minden idők csúcspontja: $ 0,02690766 $ 0,02690766 $ 0,02690766 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) GLP1 (GLP1) áráról

GLP1 (GLP1) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GLP1 (GLP1) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GLP1 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GLP1 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GLP1 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GLP1 token élő árfolyamát!

GLP1 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GLP1 kapcsán? GLP1-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GLP1 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

