Glorp (GLORP) tokennel kapcsolatos információk Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume. Hivatalos webhely: https://glorpcat.lol Vásárolj most GLORP tokent!

Glorp (GLORP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Glorp (GLORP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 957.07K $ 957.07K $ 957.07K Teljes tokenszám: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.76M $ 994.76M $ 994.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 957.07K $ 957.07K $ 957.07K Minden idők csúcspontja: $ 0.01712223 $ 0.01712223 $ 0.01712223 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00096209 $ 0.00096209 $ 0.00096209 További tudnivalók a(z) Glorp (GLORP) áráról

Glorp (GLORP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Glorp (GLORP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GLORP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GLORP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GLORP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GLORP token élő árfolyamát!

