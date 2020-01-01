Glorious Looking (GLG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Glorious Looking (GLG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Glorious Looking (GLG) tokennel kapcsolatos információk GLG It is an innovative crypto asset that provides users and developers with a unique way to participate in, support and promote the development of AI technology. It aims to become an important part of the artificial intelligence ecosystem and is committed to building a bridge connecting A1 technology and blockchain finance. GLG will play an increasingly important role in the field of AI and become an important force in promoting the innovation and application of AI technology. Hivatalos webhely: https://wuyuelexx.cc Vásárolj most GLG tokent!

Glorious Looking (GLG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Glorious Looking (GLG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Teljes tokenszám: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.50M $ 14.50M $ 14.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Minden idők csúcspontja: $ 0.38275 $ 0.38275 $ 0.38275 Minden idők mélypontja: $ 0.02467363 $ 0.02467363 $ 0.02467363 Jelenlegi ár: $ 0.089908 $ 0.089908 $ 0.089908 További tudnivalók a(z) Glorious Looking (GLG) áráról

Glorious Looking (GLG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Glorious Looking (GLG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GLG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GLG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GLG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GLG token élő árfolyamát!

GLG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GLG kapcsán? GLG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GLG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

