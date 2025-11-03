TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő GLOBAL MONEY SUPPLY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) M2 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) M2 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő GLOBAL MONEY SUPPLY ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) M2 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) M2 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: M2

M2 árinformációk

Mi a(z) M2

M2 hivatalos webhely

M2 tokenomikai adatai

M2 árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

GLOBAL MONEY SUPPLY Logó

GLOBAL MONEY SUPPLY Ár (M2)

Nem listázott

1 M2-USD élő ár:

--
----
-10.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:23 (UTC+8)

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.73%

-10.30%

-12.67%

-12.67%

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)M2 legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) M2 valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) M2 változása a következő volt: -1.73% az elmúlt órában, -10.30% az elmúlt 24 órában, és -12.67% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) piaci információk

$ 33.58K
$ 33.58K$ 33.58K

--
----

$ 33.58K
$ 33.58K$ 33.58K

999.82M
999.82M 999.82M

999,819,254.319895
999,819,254.319895 999,819,254.319895

A(z) GLOBAL MONEY SUPPLY jelenlegi piaci plafonja $ 33.58K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) M2 keringésben lévő tokenszáma 999.82M, és a teljes tokenszám 999819254.319895. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 33.58K.

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) árelőzmények USD

A(z) GLOBAL MONEY SUPPLYUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) GLOBAL MONEY SUPPLY USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) GLOBAL MONEY SUPPLY USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) GLOBAL MONEY SUPPLY USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.30%
30 nap$ 0-61.03%
60 nap$ 0-86.74%
90 nap$ 0--

Mi a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

The M2 token on Solana is a powerful cryptographic technology encompassing the world's global money supply at any given time.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) Erőforrás

Hivatalos webhely

GLOBAL MONEY SUPPLY árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY árelőrejelzését most!

M2 helyi valutákra

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) M2 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)

Mennyit ér ma a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY (M2)?
A(z) élő M2 ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) M2 ára a(z) USD esetében?
A(z) M2 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) GLOBAL MONEY SUPPLY piaci plafonja?
A(z) M2 piaci plafonja $ 33.58K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) M2 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) M2 keringésben lévő tokenszáma 999.82M USD.
Mi volt a(z) M2 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) M2 mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) M2 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) M2 mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) M2 kereskedési volumene?
A(z) M2 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) M2 ára emelkedni fog idén?
A(z) M2 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) M2 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:23 (UTC+8)

GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,016.82
$108,016.82$108,016.82

-1.90%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,743.97
$3,743.97$3,743.97

-2.83%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02360
$0.02360$0.02360

-10.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0834
$1.0834$1.0834

-14.14%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.29
$180.29$180.29

-1.89%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$108,016.82
$108,016.82$108,016.82

-1.90%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,743.97
$3,743.97$3,743.97

-2.83%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.29
$180.29$180.29

-1.89%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.52
$87.52$87.52

-1.21%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4410
$2.4410$2.4410

-2.35%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0359
$0.0359$0.0359

-28.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05980
$0.05980$0.05980

+199.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002160
$0.000000002160$0.000000002160

+396.55%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007230
$0.00007230$0.00007230

+97.48%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000375
$0.0000375$0.0000375

+35.86%