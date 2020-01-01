Global Dollar (USDG) tokenomikai adatai
Global Dollar (USDG) tokennel kapcsolatos információk
Global Dollar (USDG) is a single currency stablecoin pegged to the US dollar that is regulated under the Monetary Authority of Singapore (MAS). USDG is issued by Paxos Digital Singapore (PDS) and will always be fully redeemable from Paxos on a one- to-one basis for US dollars.
USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7.
Paxos Digital Singapore Pte. Ltd. (PDS), the issuer of USDG, has secured full approval from the Monetary Authority of Singapore (MAS) as a Major Payments Institution (MPI) to offer digital payment token services. This approval aligns USDG with MAS' forthcoming stablecoin framework, positioning it at the forefront of regulatory compliance. MAS, a globally recognized prudential regulator, is known for its robust oversight of stablecoins and commitment to stringent consumer protection standards.
USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders.
USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.
Global Dollar (USDG) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Global Dollar (USDG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Global Dollar (USDG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Global Dollar (USDG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó USDG tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező USDG token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) USDG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USDG token élő árfolyamát!
USDG árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) USDG kapcsán? USDG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
