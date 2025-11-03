TőzsdeDEX+
A(z) élő Glif Staked ICNT ár ma 0.303561 USD. Kövesd nyomon a(z) STICNT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) STICNT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: STICNT

STICNT árinformációk

Mi a(z) STICNT

STICNT hivatalos webhely

STICNT tokenomikai adatai

STICNT árelőrejelzés

Glif Staked ICNT Ár (STICNT)

Nem listázott

1 STICNT-USD élő ár:

$0.303561
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Glif Staked ICNT (STICNT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:14 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0.446536
$ 0.264716
0.00%

0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) valós idejű ár: $0.303561. Az elmúlt 24 órában, a(z)STICNT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STICNT valaha volt legmagasabb ára $ 0.446536, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.264716 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STICNT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Glif Staked ICNT (STICNT) piaci információk

$ 406.91K
--
$ 406.91K
1.34M
1,340,454.165070763
A(z) Glif Staked ICNT jelenlegi piaci plafonja $ 406.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STICNT keringésben lévő tokenszáma 1.34M, és a teljes tokenszám 1340454.165070763. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 406.91K.

Glif Staked ICNT (STICNT) árelőzmények USD

A(z) Glif Staked ICNTUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Glif Staked ICNT USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.0000000000.
A(z) Glif Staked ICNT USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0280830655.
A(z) Glif Staked ICNT USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0.00000000000.00%
60 nap$ -0.0280830655-9.25%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Glif Staked ICNT (STICNT)

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Glif Staked ICNT (STICNT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Glif Staked ICNT árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Glif Staked ICNT (STICNT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Glif Staked ICNT (STICNT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Glif Staked ICNT rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Glif Staked ICNT árelőrejelzését most!

STICNT helyi valutákra

Glif Staked ICNT (STICNT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Glif Staked ICNT (STICNT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) STICNT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Glif Staked ICNT (STICNT)

Mennyit ér ma a(z) Glif Staked ICNT (STICNT)?
A(z) élő STICNT ár a(z) USD esetében 0.303561 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) STICNT ára a(z) USD esetében?
A(z) STICNT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.303561. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Glif Staked ICNT piaci plafonja?
A(z) STICNT piaci plafonja $ 406.91K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) STICNT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) STICNT keringésben lévő tokenszáma 1.34M USD.
Mi volt a(z) STICNT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) STICNT mindenkori legmagasabb ára 0.446536 USD.
Mi volt a(z) STICNT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) STICNT mindenkori legalacsonyabb ára 0.264716 USD.
Mekkora a(z) STICNT kereskedési volumene?
A(z) STICNT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) STICNT ára emelkedni fog idén?
A(z) STICNT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) STICNT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:27:14 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

