Glif Staked ICNT (STICNT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.446536$ 0.446536 $ 0.446536 Legalacsonyabb ár $ 0.264716$ 0.264716 $ 0.264716 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) valós idejű ár: $0.303561. Az elmúlt 24 órában, a(z)STICNT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) STICNT valaha volt legmagasabb ára $ 0.446536, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.264716 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) STICNT változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Glif Staked ICNT (STICNT) piaci információk

Piaci érték $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 406.91K$ 406.91K $ 406.91K Forgalomban lévő készlet 1.34M 1.34M 1.34M Teljes tokenszám 1,340,454.165070763 1,340,454.165070763 1,340,454.165070763

A(z) Glif Staked ICNT jelenlegi piaci plafonja $ 406.91K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) STICNT keringésben lévő tokenszáma 1.34M, és a teljes tokenszám 1340454.165070763. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 406.91K.