GKHAN (GKN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.11% Árváltozás (1D) -7.15% Árváltozás (7D) -39.43% Árváltozás (7D) -39.43%

GKHAN (GKN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GKN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GKN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00706978, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GKN változása a következő volt: -1.11% az elmúlt órában, -7.15% az elmúlt 24 órában, és -39.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GKHAN (GKN) piaci információk

Piaci érték $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Forgalomban lévő készlet 3.00B 3.00B 3.00B Teljes tokenszám 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

A(z) GKHAN jelenlegi piaci plafonja $ 1.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GKN keringésben lévő tokenszáma 3.00B, és a teljes tokenszám 2999531368.21221. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.14M.