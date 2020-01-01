GIVER (GIVER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GIVER (GIVER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GIVER (GIVER) tokennel kapcsolatos információk GIVER is a token for the project GIVER: Bravehand, a Play 2 Earn Trading Card Game built to work with the XRPL. The game is under development and is reaching high demand from the community that is also constantly growing. The token launched over a week ago now and has reached a market cap of 450 thousand and peaked at over 500 thousand at only 9 days old. 6 NFT collections have also been launched. They include playable characters, items and more. They are also used as a form of crowdfunding for the development of the game. Hivatalos webhely: https://www.giverxrp.com/ Fehér könyv: https://www.giverxrp.com/whitepaper Vásárolj most GIVER tokent!

GIVER (GIVER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GIVER (GIVER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.49K $ 30.49K $ 30.49K Teljes tokenszám: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M Keringésben lévő tokenszám: $ 70.05M $ 70.05M $ 70.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 30.49K $ 30.49K $ 30.49K Minden idők csúcspontja: $ 0.0203763 $ 0.0203763 $ 0.0203763 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00043528 $ 0.00043528 $ 0.00043528 További tudnivalók a(z) GIVER (GIVER) áráról

GIVER (GIVER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GIVER (GIVER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GIVER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GIVER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GIVER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GIVER token élő árfolyamát!

