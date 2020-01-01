Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Girls Smoking Cigs (GSC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Girls Smoking Cigs (GSC) tokennel kapcsolatos információk

$GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation.

Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Girls Smoking Cigs (GSC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 20.59K
Teljes tokenszám:
$ 999.80M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.80M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 20.59K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00092073
Minden idők mélypontja:
$ 0.00001425
Jelenlegi ár:
$ 0
Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó GSC tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező GSC token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) GSC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GSC token élő árfolyamát!

GSC árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GSC kapcsán? GSC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.