Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Girls Smoking Cigs (GSC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Girls Smoking Cigs (GSC) tokennel kapcsolatos információk $GSC (Girls Smoking Cigs) represents a cultural shift in the memecoin space, challenging both crypto and societal norms. While the memecoin landscape has increasingly gravitated toward short-term speculation, $GSC draws inspiration from the original 'hodl' philosophy - but with a rebellious twist. The project transforms hodl's concept of 'conviction' into one of 'addiction,' playing on the irresistible nature of both cigarettes and cultural rebellion. The project emerged from recognizing a significant gap in crypto culture: the lack of authentic, non-objectified female representation in memecoins. $GSC captures the essence of feminine rebellion against societal double standards, particularly how women face disproportionate judgment for the same behaviors accepted in men - symbolized through the act of smoking. Beyond its satirical surface, $GSC taps into a powerful aesthetic and cultural movement, celebrating women who reject arbitrary social constraints. The project resonates with a global community of individuals who appreciate both the artistic appeal of the imagery and its deeper commentary on gender dynamics in both traditional and crypto spaces. While other 'female-themed' tokens often resort to objectification, $GSC stands apart by embodying genuine empowerment through defiance, making it uniquely positioned in both the memecoin space and broader cultural conversation. Hivatalos webhely: https://x.com/GirlsCigs Vásárolj most GSC tokent!

Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Girls Smoking Cigs (GSC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.59K $ 20.59K $ 20.59K Teljes tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.59K $ 20.59K $ 20.59K Minden idők csúcspontja: $ 0.00092073 $ 0.00092073 $ 0.00092073 Minden idők mélypontja: $ 0.00001425 $ 0.00001425 $ 0.00001425 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Girls Smoking Cigs (GSC) áráról

Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Girls Smoking Cigs (GSC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GSC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GSC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GSC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GSC token élő árfolyamát!

GSC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GSC kapcsán? GSC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GSC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!