Girl with a Pearl (PEARL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Girl with a Pearl (PEARL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Girl with a Pearl (PEARL) tokennel kapcsolatos információk Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain. Hivatalos webhely: https://pearlcto.com Vásárolj most PEARL tokent!

Girl with a Pearl (PEARL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Girl with a Pearl (PEARL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 56.08K $ 56.08K $ 56.08K Teljes tokenszám: $ 994.13M $ 994.13M $ 994.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 994.13M $ 994.13M $ 994.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 56.08K $ 56.08K $ 56.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.00206932 $ 0.00206932 $ 0.00206932 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Girl with a Pearl (PEARL) áráról

Girl with a Pearl (PEARL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Girl with a Pearl (PEARL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEARL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEARL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEARL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEARL token élő árfolyamát!

PEARL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEARL kapcsán? PEARL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEARL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

