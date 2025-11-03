Ging Gong Kaew (GGK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00224676$ 0.00224676 $ 0.00224676 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.73% Árváltozás (1D) -22.72% Árváltozás (7D) -54.98% Árváltozás (7D) -54.98%

Ging Gong Kaew (GGK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GGK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GGK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00224676, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GGK változása a következő volt: -1.73% az elmúlt órában, -22.72% az elmúlt 24 órában, és -54.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ging Gong Kaew (GGK) piaci információk

Piaci érték $ 53.05K$ 53.05K $ 53.05K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 53.05K$ 53.05K $ 53.05K Forgalomban lévő készlet 999.84M 999.84M 999.84M Teljes tokenszám 999,842,322.433915 999,842,322.433915 999,842,322.433915

A(z) Ging Gong Kaew jelenlegi piaci plafonja $ 53.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GGK keringésben lévő tokenszáma 999.84M, és a teljes tokenszám 999842322.433915. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 53.05K.