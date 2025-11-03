TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Ging Gong Kaew ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GGK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GGK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Ging Gong Kaew ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GGK USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GGK ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GGK

GGK árinformációk

Mi a(z) GGK

GGK hivatalos webhely

GGK tokenomikai adatai

GGK árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Ging Gong Kaew Logó

Ging Gong Kaew Ár (GGK)

Nem listázott

1 GGK-USD élő ár:

--
----
-22.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Ging Gong Kaew (GGK) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:26:52 (UTC+8)

Ging Gong Kaew (GGK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00224676
$ 0.00224676$ 0.00224676

$ 0
$ 0$ 0

-1.73%

-22.72%

-54.98%

-54.98%

Ging Gong Kaew (GGK) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GGK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GGK valaha volt legmagasabb ára $ 0.00224676, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GGK változása a következő volt: -1.73% az elmúlt órában, -22.72% az elmúlt 24 órában, és -54.98% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Ging Gong Kaew (GGK) piaci információk

$ 53.05K
$ 53.05K$ 53.05K

--
----

$ 53.05K
$ 53.05K$ 53.05K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,322.433915
999,842,322.433915 999,842,322.433915

A(z) Ging Gong Kaew jelenlegi piaci plafonja $ 53.05K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GGK keringésben lévő tokenszáma 999.84M, és a teljes tokenszám 999842322.433915. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 53.05K.

Ging Gong Kaew (GGK) árelőzmények USD

A(z) Ging Gong KaewUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Ging Gong Kaew USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ging Gong Kaew USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Ging Gong Kaew USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-22.72%
30 nap$ 0-81.21%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Ging Gong Kaew (GGK)

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Ging Gong Kaew (GGK) Erőforrás

Hivatalos webhely

Ging Gong Kaew árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Ging Gong Kaew (GGK) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Ging Gong Kaew (GGK) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Ging Gong Kaew rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Ging Gong Kaew árelőrejelzését most!

GGK helyi valutákra

Ging Gong Kaew (GGK) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Ging Gong Kaew (GGK) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GGK token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Ging Gong Kaew (GGK)

Mennyit ér ma a(z) Ging Gong Kaew (GGK)?
A(z) élő GGK ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GGK ára a(z) USD esetében?
A(z) GGK jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Ging Gong Kaew piaci plafonja?
A(z) GGK piaci plafonja $ 53.05K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GGK keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GGK keringésben lévő tokenszáma 999.84M USD.
Mi volt a(z) GGK mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GGK mindenkori legmagasabb ára 0.00224676 USD.
Mi volt a(z) GGK mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GGK mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GGK kereskedési volumene?
A(z) GGK élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GGK ára emelkedni fog idén?
A(z) GGK a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GGK árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:26:52 (UTC+8)

Ging Gong Kaew (GGK) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,992.50
$107,992.50$107,992.50

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,748.49
$3,748.49$3,748.49

-2.71%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02357
$0.02357$0.02357

-10.41%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0838
$1.0838$1.0838

-14.11%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.32
$180.32$180.32

-1.88%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,992.50
$107,992.50$107,992.50

-1.92%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,748.49
$3,748.49$3,748.49

-2.71%

Solana Logó

Solana

SOL

$180.32
$180.32$180.32

-1.88%

DASH Logó

DASH

DASH

$87.89
$87.89$87.89

-0.80%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4408
$2.4408$2.4408

-2.36%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0359
$0.0359$0.0359

-28.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05900
$0.05900$0.05900

+195.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.09954
$0.09954$0.09954

+20.49%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002200
$0.000000002200$0.000000002200

+405.74%

WhisperFi Logó

WhisperFi

WISP

$0.02160
$0.02160$0.02160

+170.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00007264
$0.00007264$0.00007264

+98.41%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000451
$0.0000451$0.0000451

+78.96%

IdleTradeX Logó

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.0000374
$0.0000374$0.0000374

+35.50%