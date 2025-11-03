Giko Cat (GIKO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.162784 $ 0.162784 $ 0.162784 24h alacsony $ 0.174639 $ 0.174639 $ 0.174639 24h magas 24h alacsony $ 0.162784$ 0.162784 $ 0.162784 24h magas $ 0.174639$ 0.174639 $ 0.174639 Minden idők csúcspontja $ 6.95$ 6.95 $ 6.95 Legalacsonyabb ár $ 0.164763$ 0.164763 $ 0.164763 Árváltozás (1H) -3.54% Árváltozás (1D) -2.83% Árváltozás (7D) -26.50% Árváltozás (7D) -26.50%

Giko Cat (GIKO) valós idejű ár: $0.1634. Az elmúlt 24 órában, a(z)GIKO legalacsonyabb ára $ 0.162784, legmagasabb ára pedig $ 0.174639 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GIKO valaha volt legmagasabb ára $ 6.95, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.164763 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GIKO változása a következő volt: -3.54% az elmúlt órában, -2.83% az elmúlt 24 órában, és -26.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Giko Cat (GIKO) piaci információk

Piaci érték $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Forgalomban lévő készlet 10.00M 10.00M 10.00M Teljes tokenszám 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492 9,999,192.712436492

A(z) Giko Cat jelenlegi piaci plafonja $ 1.63M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GIKO keringésben lévő tokenszáma 10.00M, és a teljes tokenszám 9999192.712436492. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.63M.