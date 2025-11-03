TőzsdeDEX+
A(z) élő Giko Cat ár ma 0.1634 USD. Kövesd nyomon a(z) GIKO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GIKO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Giko Cat Logó

Giko Cat Ár (GIKO)

Nem listázott

$0.1634
-2.80%1D
mexc
Giko Cat (GIKO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:26:43 (UTC+8)

Giko Cat (GIKO) árinformáció (USD)

$ 0.162784
24h alacsony
$ 0.174639

-3.54%

-2.83%

-26.50%

-26.50%

Giko Cat (GIKO) valós idejű ár: $0.1634. Az elmúlt 24 órában, a(z)GIKO legalacsonyabb ára $ 0.162784, legmagasabb ára pedig $ 0.174639 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GIKO valaha volt legmagasabb ára $ 6.95, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.164763 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GIKO változása a következő volt: -3.54% az elmúlt órában, -2.83% az elmúlt 24 órában, és -26.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Giko Cat (GIKO) piaci információk

A(z) Giko Cat jelenlegi piaci plafonja $ 1.63M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GIKO keringésben lévő tokenszáma 10.00M, és a teljes tokenszám 9999192.712436492. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.63M.

Giko Cat (GIKO) árelőzmények USD

A(z) Giko CatUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.0047720583914121.
A(z) Giko Cat USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0787244043.
A(z) Giko Cat USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.1054589809.
A(z) Giko Cat USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.6774443316298171.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0047720583914121-2.83%
30 nap$ -0.0787244043-48.17%
60 nap$ -0.1054589809-64.54%
90 nap$ -0.6774443316298171-80.56%

Mi a(z) Giko Cat (GIKO)

$GIKO is a memecoin designed to honor and preserve the legacy of Giko Cat, a beloved character from Japanese internet culture and the first cat meme on the internet.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Giko Cat (GIKO) Erőforrás

Hivatalos webhely

Giko Cat árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Giko Cat (GIKO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Giko Cat (GIKO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Giko Cat rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Giko Cat árelőrejelzését most!

GIKO helyi valutákra

Giko Cat (GIKO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Giko Cat (GIKO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GIKO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Giko Cat (GIKO)

Mennyit ér ma a(z) Giko Cat (GIKO)?
A(z) élő GIKO ár a(z) USD esetében 0.1634 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GIKO ára a(z) USD esetében?
A(z) GIKO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.1634. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Giko Cat piaci plafonja?
A(z) GIKO piaci plafonja $ 1.63M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GIKO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GIKO keringésben lévő tokenszáma 10.00M USD.
Mi volt a(z) GIKO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GIKO mindenkori legmagasabb ára 6.95 USD.
Mi volt a(z) GIKO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GIKO mindenkori legalacsonyabb ára 0.164763 USD.
Mekkora a(z) GIKO kereskedési volumene?
A(z) GIKO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GIKO ára emelkedni fog idén?
A(z) GIKO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GIKO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:26:43 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

