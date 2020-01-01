giggleched (CHED) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) giggleched (CHED) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

giggleched (CHED) tokennel kapcsolatos információk giggleched is a project built in and for the Solana's ecosystem. We aspire to bring together a community of like-minded individuals that enjoy creating and building content that in turn strengthens and grows said community. Stealth launch, no token tax,. 100% of token supply was to initial liquidity and burned. An Aerodrome gauge has since been established. What makes giggleched Coin unique is its inspiration from the popular "Giga Chad" meme, which has a strong following on the internet. In summary, giggleched Coin is a meme-inspired token that provides a fun and lighthearted way for investors and fans of internet memes to participate in the cryptocurrency market. Hivatalos webhely: https://www.giggleched.com/ Vásárolj most CHED tokent!

giggleched (CHED) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) giggleched (CHED) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Teljes tokenszám: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.78K $ 9.78K $ 9.78K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) giggleched (CHED) áráról

giggleched (CHED) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) giggleched (CHED) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CHED tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CHED token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CHED tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CHED token élő árfolyamát!

CHED árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CHED kapcsán? CHED-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CHED tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

