GIGAETH (GETH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 3,763.8 $ 3,763.8 $ 3,763.8 24h alacsony $ 3,933.1 $ 3,933.1 $ 3,933.1 24h magas 24h alacsony $ 3,763.8$ 3,763.8 $ 3,763.8 24h magas $ 3,933.1$ 3,933.1 $ 3,933.1 Minden idők csúcspontja $ 4,864.9$ 4,864.9 $ 4,864.9 Legalacsonyabb ár $ 2,597.03$ 2,597.03 $ 2,597.03 Árváltozás (1H) -1.92% Árváltozás (1D) -3.03% Árváltozás (7D) -10.57% Árváltozás (7D) -10.57%

GIGAETH (GETH) valós idejű ár: $3,757.01. Az elmúlt 24 órában, a(z)GETH legalacsonyabb ára $ 3,763.8, legmagasabb ára pedig $ 3,933.1 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GETH valaha volt legmagasabb ára $ 4,864.9, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 2,597.03 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GETH változása a következő volt: -1.92% az elmúlt órában, -3.03% az elmúlt 24 órában, és -10.57% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GIGAETH (GETH) piaci információk

Piaci érték $ 12.14M$ 12.14M $ 12.14M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 12.14M$ 12.14M $ 12.14M Forgalomban lévő készlet 3.23K 3.23K 3.23K Teljes tokenszám 3,230.942572739481 3,230.942572739481 3,230.942572739481

A(z) GIGAETH jelenlegi piaci plafonja $ 12.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GETH keringésben lévő tokenszáma 3.23K, és a teljes tokenszám 3230.942572739481. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 12.14M.