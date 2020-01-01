Gigadad (GIGADAD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gigadad (GIGADAD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He's GigaChad's father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn't trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he's disappointed in your portfolio. GigaDad isn't here to play nice—he's here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him.

Gigadad (GIGADAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gigadad (GIGADAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 18.15K $ 18.15K $ 18.15K Teljes tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 18.15K $ 18.15K $ 18.15K Minden idők csúcspontja: $ 0.00015702 $ 0.00015702 $ 0.00015702 Minden idők mélypontja: $ 0.00001814 $ 0.00001814 $ 0.00001814 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Gigadad (GIGADAD) áráról

Gigadad (GIGADAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gigadad (GIGADAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GIGADAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GIGADAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GIGADAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GIGADAD token élő árfolyamát!

