Giga Stacy (STACY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Giga Stacy (STACY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Giga Stacy (STACY) tokennel kapcsolatos információk Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap. Hivatalos webhely: https://gigastacycto.com Vásárolj most STACY tokent!

Giga Stacy (STACY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Giga Stacy (STACY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 49.66K $ 49.66K $ 49.66K Teljes tokenszám: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 49.66K $ 49.66K $ 49.66K Minden idők csúcspontja: $ 0.00192995 $ 0.00192995 $ 0.00192995 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Giga Stacy (STACY) áráról

Giga Stacy (STACY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Giga Stacy (STACY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STACY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STACY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STACY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STACY token élő árfolyamát!

STACY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) STACY kapcsán? STACY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) STACY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

