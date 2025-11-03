TőzsdeDEX+
A(z) élő Gifts Strategy ár ma 0.00377595 USD. Kövesd nyomon a(z) GIFTSTR USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GIFTSTR ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GIFTSTR

GIFTSTR árinformációk

Mi a(z) GIFTSTR

GIFTSTR tokenomikai adatai

GIFTSTR árelőrejelzés

Gifts Strategy Logó

Gifts Strategy Ár (GIFTSTR)

Nem listázott

1 GIFTSTR-USD élő ár:

$0.00377595
$0.00377595
+30.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Gifts Strategy (GIFTSTR) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:26:26 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00288663
$ 0.00288663
24h alacsony
$ 0.00430881
$ 0.00430881
24h magas

$ 0.00288663
$ 0.00288663

$ 0.00430881
$ 0.00430881

$ 0.00692033
$ 0.00692033

$ 0
$ 0

-1.31%

+30.10%

+16.78%

+16.78%

Gifts Strategy (GIFTSTR) valós idejű ár: $0.00377595. Az elmúlt 24 órában, a(z)GIFTSTR legalacsonyabb ára $ 0.00288663, legmagasabb ára pedig $ 0.00430881 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GIFTSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00692033, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GIFTSTR változása a következő volt: -1.31% az elmúlt órában, +30.10% az elmúlt 24 órában, és +16.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gifts Strategy (GIFTSTR) piaci információk

$ 346.76K
$ 346.76K

--
--

$ 365.98K
$ 365.98K

91.54M
91.54M

96,613,869.0
96,613,869.0

A(z) Gifts Strategy jelenlegi piaci plafonja $ 346.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GIFTSTR keringésben lévő tokenszáma 91.54M, és a teljes tokenszám 96613869.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 365.98K.

Gifts Strategy (GIFTSTR) árelőzmények USD

A(z) Gifts StrategyUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00087365.
A(z) Gifts Strategy USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0006927962.
A(z) Gifts Strategy USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Gifts Strategy USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00087365+30.10%
30 nap$ -0.0006927962-18.34%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Gifts Strategy (GIFTSTR)

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Gifts Strategy árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Gifts Strategy (GIFTSTR) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Gifts Strategy (GIFTSTR) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Gifts Strategy rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Gifts Strategy árelőrejelzését most!

GIFTSTR helyi valutákra

Gifts Strategy (GIFTSTR) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Gifts Strategy (GIFTSTR) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GIFTSTR token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Gifts Strategy (GIFTSTR)

Mennyit ér ma a(z) Gifts Strategy (GIFTSTR)?
A(z) élő GIFTSTR ár a(z) USD esetében 0.00377595 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GIFTSTR ára a(z) USD esetében?
A(z) GIFTSTR jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00377595. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Gifts Strategy piaci plafonja?
A(z) GIFTSTR piaci plafonja $ 346.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GIFTSTR keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GIFTSTR keringésben lévő tokenszáma 91.54M USD.
Mi volt a(z) GIFTSTR mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GIFTSTR mindenkori legmagasabb ára 0.00692033 USD.
Mi volt a(z) GIFTSTR mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GIFTSTR mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GIFTSTR kereskedési volumene?
A(z) GIFTSTR élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GIFTSTR ára emelkedni fog idén?
A(z) GIFTSTR a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GIFTSTR árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:26:26 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

