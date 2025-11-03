Gifts Strategy (GIFTSTR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00288663 24h alacsony $ 0.00430881 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00692033 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.31% Árváltozás (1D) +30.10% Árváltozás (7D) +16.78%

Gifts Strategy (GIFTSTR) valós idejű ár: $0.00377595. Az elmúlt 24 órában, a(z)GIFTSTR legalacsonyabb ára $ 0.00288663, legmagasabb ára pedig $ 0.00430881 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GIFTSTR valaha volt legmagasabb ára $ 0.00692033, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GIFTSTR változása a következő volt: -1.31% az elmúlt órában, +30.10% az elmúlt 24 órában, és +16.78% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Gifts Strategy (GIFTSTR) piaci információk

Piaci érték $ 346.76K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 365.98K Forgalomban lévő készlet 91.54M Teljes tokenszám 96,613,869.0

A(z) Gifts Strategy jelenlegi piaci plafonja $ 346.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GIFTSTR keringésben lévő tokenszáma 91.54M, és a teljes tokenszám 96613869.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 365.98K.