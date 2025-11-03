GIFT (GIFT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.127417 $ 0.127417 $ 0.127417 24h alacsony $ 0.128877 $ 0.128877 $ 0.128877 24h magas 24h alacsony $ 0.127417$ 0.127417 $ 0.127417 24h magas $ 0.128877$ 0.128877 $ 0.128877 Minden idők csúcspontja $ 0.140837$ 0.140837 $ 0.140837 Legalacsonyabb ár $ 0.118325$ 0.118325 $ 0.118325 Árváltozás (1H) +0.26% Árváltozás (1D) +0.18% Árváltozás (7D) -1.92% Árváltozás (7D) -1.92%

GIFT (GIFT) valós idejű ár: $0.128881. Az elmúlt 24 órában, a(z)GIFT legalacsonyabb ára $ 0.127417, legmagasabb ára pedig $ 0.128877 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GIFT valaha volt legmagasabb ára $ 0.140837, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.118325 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GIFT változása a következő volt: +0.26% az elmúlt órában, +0.18% az elmúlt 24 órában, és -1.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

GIFT (GIFT) piaci információk

Piaci érték $ 404.69K$ 404.69K $ 404.69K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 404.69K$ 404.69K $ 404.69K Forgalomban lévő készlet 3.14M 3.14M 3.14M Teljes tokenszám 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

A(z) GIFT jelenlegi piaci plafonja $ 404.69K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GIFT keringésben lévő tokenszáma 3.14M, és a teljes tokenszám 3140135.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 404.69K.