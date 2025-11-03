Giant Token (GTAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.79% Árváltozás (1D) -3.74% Árváltozás (7D) -19.63% Árváltozás (7D) -19.63%

Giant Token (GTAN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GTAN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GTAN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GTAN változása a következő volt: -0.79% az elmúlt órában, -3.74% az elmúlt 24 órában, és -19.63% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Giant Token (GTAN) piaci információk

Piaci érték $ 286.25K$ 286.25K $ 286.25K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 286.25K$ 286.25K $ 286.25K Forgalomban lévő készlet 375.13T 375.13T 375.13T Teljes tokenszám 375,131,492,268,845.7 375,131,492,268,845.7 375,131,492,268,845.7

A(z) Giant Token jelenlegi piaci plafonja $ 286.25K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GTAN keringésben lévő tokenszáma 375.13T, és a teljes tokenszám 375131492268845.7. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 286.25K.