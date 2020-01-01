Gia by DexFi (GIA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gia by DexFi (GIA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gia by DexFi (GIA) tokennel kapcsolatos információk Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives. Hivatalos webhely: https://dexfi.ai Vásárolj most GIA tokent!

Gia by DexFi (GIA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gia by DexFi (GIA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 234.60K $ 234.60K $ 234.60K Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 234.60K $ 234.60K $ 234.60K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Gia by DexFi (GIA) áráról

Gia by DexFi (GIA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gia by DexFi (GIA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GIA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GIA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GIA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GIA token élő árfolyamát!

GIA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GIA kapcsán? GIA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GIA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

