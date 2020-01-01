Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ghibli Kapibala (KAPIBALA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokennel kapcsolatos információk Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Hivatalos webhely: https://ghibli-kapibala.fun/ Vásárolj most KAPIBALA tokent!

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ghibli Kapibala (KAPIBALA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K Teljes tokenszám: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K Minden idők csúcspontja: $ 0.01480693 $ 0.01480693 $ 0.01480693 Minden idők mélypontja: $ 0.00000681 $ 0.00000681 $ 0.00000681 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ghibli Kapibala (KAPIBALA) áráról

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KAPIBALA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KAPIBALA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KAPIBALA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KAPIBALA token élő árfolyamát!

KAPIBALA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KAPIBALA kapcsán? KAPIBALA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KAPIBALA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!