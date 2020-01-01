Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ghibli Elon (GHIBLI ELON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokennel kapcsolatos információk Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure. Hivatalos webhely: https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk Vásárolj most GHIBLI ELON tokent!

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ghibli Elon (GHIBLI ELON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.41K $ 6.41K $ 6.41K Teljes tokenszám: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.41K $ 6.41K $ 6.41K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ghibli Elon (GHIBLI ELON) áráról

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ghibli Elon (GHIBLI ELON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GHIBLI ELON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GHIBLI ELON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GHIBLI ELON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GHIBLI ELON token élő árfolyamát!

GHIBLI ELON árelőrejelzése

