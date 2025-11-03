TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő Get Rich or Die Trying ár ma 0.00254334 USD. Kövesd nyomon a(z) GRODT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GRODT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GRODT

GRODT árinformációk

Mi a(z) GRODT

GRODT fehér könyv

GRODT hivatalos webhely

GRODT tokenomikai adatai

GRODT árelőrejelzés

Get Rich or Die Trying Logó

Get Rich or Die Trying Ár (GRODT)

Nem listázott

1 GRODT-USD élő ár:

$0.0025435
$0.0025435
+12.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Get Rich or Die Trying (GRODT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:25:47 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00226277
$ 0.00226277
24h alacsony
$ 0.00282145
$ 0.00282145
24h magas

$ 0.00226277
$ 0.00226277

$ 0.00282145
$ 0.00282145

$ 0.00588249
$ 0.00588249

$ 0.00183633
$ 0.00183633

-2.01%

+12.29%

+1.35%

+1.35%

Get Rich or Die Trying (GRODT) valós idejű ár: $0.00254334. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRODT legalacsonyabb ára $ 0.00226277, legmagasabb ára pedig $ 0.00282145 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRODT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00588249, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00183633 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRODT változása a következő volt: -2.01% az elmúlt órában, +12.29% az elmúlt 24 órában, és +1.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Get Rich or Die Trying (GRODT) piaci információk

$ 2.54M
$ 2.54M

--
--

$ 2.54M
$ 2.54M

1000.00M
1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0

A(z) Get Rich or Die Trying jelenlegi piaci plafonja $ 2.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRODT keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999998.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.54M.

Get Rich or Die Trying (GRODT) árelőzmények USD

A(z) Get Rich or Die TryingUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00027827.
A(z) Get Rich or Die Trying USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007951073.
A(z) Get Rich or Die Trying USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Get Rich or Die Trying USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00027827+12.29%
30 nap$ -0.0007951073-31.26%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Get Rich or Die Trying (GRODT)

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Get Rich or Die Trying (GRODT) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Get Rich or Die Trying árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Get Rich or Die Trying (GRODT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Get Rich or Die Trying (GRODT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Get Rich or Die Trying rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Get Rich or Die Trying árelőrejelzését most!

GRODT helyi valutákra

Get Rich or Die Trying (GRODT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Get Rich or Die Trying (GRODT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GRODT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Get Rich or Die Trying (GRODT)

Mennyit ér ma a(z) Get Rich or Die Trying (GRODT)?
A(z) élő GRODT ár a(z) USD esetében 0.00254334 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GRODT ára a(z) USD esetében?
A(z) GRODT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00254334. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Get Rich or Die Trying piaci plafonja?
A(z) GRODT piaci plafonja $ 2.54M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GRODT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GRODT keringésben lévő tokenszáma 1000.00M USD.
Mi volt a(z) GRODT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GRODT mindenkori legmagasabb ára 0.00588249 USD.
Mi volt a(z) GRODT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GRODT mindenkori legalacsonyabb ára 0.00183633 USD.
Mekkora a(z) GRODT kereskedési volumene?
A(z) GRODT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GRODT ára emelkedni fog idén?
A(z) GRODT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GRODT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 11:25:47 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$108,134.42

$3,748.25

$0.02360

$1.0854

$180.44

$108,134.42

$3,748.25

$180.44

$87.91

$2.4408

$0.00000

$0.00000

$0.0359

$0.05787

$0.09982

$0.000000002200

$0.02160

$0.00007264

$0.0000451

$0.0000376

