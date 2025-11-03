Get Rich or Die Trying (GRODT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00226277 $ 0.00226277 $ 0.00226277 24h alacsony $ 0.00282145 $ 0.00282145 $ 0.00282145 24h magas 24h alacsony $ 0.00226277$ 0.00226277 $ 0.00226277 24h magas $ 0.00282145$ 0.00282145 $ 0.00282145 Minden idők csúcspontja $ 0.00588249$ 0.00588249 $ 0.00588249 Legalacsonyabb ár $ 0.00183633$ 0.00183633 $ 0.00183633 Árváltozás (1H) -2.01% Árváltozás (1D) +12.29% Árváltozás (7D) +1.35% Árváltozás (7D) +1.35%

Get Rich or Die Trying (GRODT) valós idejű ár: $0.00254334. Az elmúlt 24 órában, a(z)GRODT legalacsonyabb ára $ 0.00226277, legmagasabb ára pedig $ 0.00282145 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GRODT valaha volt legmagasabb ára $ 0.00588249, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00183633 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GRODT változása a következő volt: -2.01% az elmúlt órában, +12.29% az elmúlt 24 órában, és +1.35% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Get Rich or Die Trying (GRODT) piaci információk

Piaci érték $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Teljes tokenszám 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

A(z) Get Rich or Die Trying jelenlegi piaci plafonja $ 2.54M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GRODT keringésben lévő tokenszáma 1000.00M, és a teljes tokenszám 999999998.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.54M.