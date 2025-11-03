TőzsdeDEX+
A(z) élő Get Out Frog ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GOF USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GOF ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GOF

GOF árinformációk

Mi a(z) GOF

GOF hivatalos webhely

GOF tokenomikai adatai

GOF árelőrejelzés

Get Out Frog Ár (GOF)

Nem listázott

1 GOF-USD élő ár:

--
----
-8.50%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Get Out Frog (GOF) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:36:39 (UTC+8)

Get Out Frog (GOF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-8.58%

-39.13%

-39.13%

Get Out Frog (GOF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOF valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOF változása a következő volt: -0.76% az elmúlt órában, -8.58% az elmúlt 24 órában, és -39.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Get Out Frog (GOF) piaci információk

$ 14.79K
$ 14.79K$ 14.79K

--
----

$ 14.79K
$ 14.79K$ 14.79K

975.00T
975.00T 975.00T

975,000,000,000,000.0
975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

A(z) Get Out Frog jelenlegi piaci plafonja $ 14.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOF keringésben lévő tokenszáma 975.00T, és a teljes tokenszám 975000000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.79K.

Get Out Frog (GOF) árelőzmények USD

A(z) Get Out FrogUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Get Out Frog USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Get Out Frog USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Get Out Frog USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-8.58%
30 nap$ 0-66.12%
60 nap$ 0-40.05%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Get Out Frog (GOF)

GET OUT FROG, also known as “Me Obrigue” first appeared online in 2005 through a now-infamous (NSFW) photoshoot featuring adult star Next Door Nikki. The earliest known upload was by YouTuber kurat on November 1st, 2005.

It later spread across 4chan and Reddit, cementing its place as one of the earliest and most recognizable frog memes on the internet.

By 2011, the frog reemerged on Tumblr, where the caption “me obrigue” became a viral expression of defiance and attitude.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Get Out Frog (GOF) Erőforrás

Hivatalos webhely

Get Out Frog árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Get Out Frog (GOF) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Get Out Frog (GOF) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Get Out Frog rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Get Out Frog árelőrejelzését most!

GOF helyi valutákra

Get Out Frog (GOF) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Get Out Frog (GOF) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GOF token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Get Out Frog (GOF)

Mennyit ér ma a(z) Get Out Frog (GOF)?
A(z) élő GOF ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GOF ára a(z) USD esetében?
A(z) GOF jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Get Out Frog piaci plafonja?
A(z) GOF piaci plafonja $ 14.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GOF keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GOF keringésben lévő tokenszáma 975.00T USD.
Mi volt a(z) GOF mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GOF mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GOF mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GOF mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GOF kereskedési volumene?
A(z) GOF élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GOF ára emelkedni fog idén?
A(z) GOF a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GOF árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:36:39 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

