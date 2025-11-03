Get Out Frog (GOF) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.76% Árváltozás (1D) -8.58% Árváltozás (7D) -39.13% Árváltozás (7D) -39.13%

Get Out Frog (GOF) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GOF legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GOF valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GOF változása a következő volt: -0.76% az elmúlt órában, -8.58% az elmúlt 24 órában, és -39.13% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Get Out Frog (GOF) piaci információk

Piaci érték $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Forgalomban lévő készlet 975.00T 975.00T 975.00T Teljes tokenszám 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

A(z) Get Out Frog jelenlegi piaci plafonja $ 14.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GOF keringésben lévő tokenszáma 975.00T, és a teljes tokenszám 975000000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.79K.