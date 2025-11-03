Get Bagged (BAGGED) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -7.02% Árváltozás (1D) -65.14% Árváltozás (7D) -36.95% Árváltozás (7D) -36.95%

Get Bagged (BAGGED) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)BAGGED legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) BAGGED valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) BAGGED változása a következő volt: -7.02% az elmúlt órában, -65.14% az elmúlt 24 órában, és -36.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Get Bagged (BAGGED) piaci információk

Piaci érték $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 14.20K$ 14.20K $ 14.20K Forgalomban lévő készlet 999.80M 999.80M 999.80M Teljes tokenszám 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632 999,800,313.2714632

A(z) Get Bagged jelenlegi piaci plafonja $ 14.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) BAGGED keringésben lévő tokenszáma 999.80M, és a teljes tokenszám 999800313.2714632. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 14.20K.