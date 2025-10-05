Germinal (GERM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -0.82% Árváltozás (7D) +14.84% Árváltozás (7D) +14.84%

Germinal (GERM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GERM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GERM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GERM változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -0.82% az elmúlt 24 órában, és +14.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Germinal (GERM) piaci információk

Piaci érték $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Forgalomban lévő készlet 999.02M 999.02M 999.02M Teljes tokenszám 999,024,561.260988 999,024,561.260988 999,024,561.260988

A(z) Germinal jelenlegi piaci plafonja $ 8.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GERM keringésben lévő tokenszáma 999.02M, és a teljes tokenszám 999024561.260988. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.51K.