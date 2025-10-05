A(z) élő Germinal ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GERM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GERM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Germinal ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) GERM USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GERM ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GERM

GERM árinformációk

GERM hivatalos webhely

GERM tokenomikai adatai

GERM árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Germinal Logó

Germinal Ár (GERM)

Nem listázott

1 GERM-USD élő ár:

--
----
-0.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Germinal (GERM) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:06 (UTC+8)

Germinal (GERM) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-0.82%

+14.84%

+14.84%

Germinal (GERM) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)GERM legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GERM valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GERM változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -0.82% az elmúlt 24 órában, és +14.84% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Germinal (GERM) piaci információk

$ 8.51K
$ 8.51K$ 8.51K

--
----

$ 8.51K
$ 8.51K$ 8.51K

999.02M
999.02M 999.02M

999,024,561.260988
999,024,561.260988 999,024,561.260988

A(z) Germinal jelenlegi piaci plafonja $ 8.51K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GERM keringésben lévő tokenszáma 999.02M, és a teljes tokenszám 999024561.260988. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 8.51K.

Germinal (GERM) árelőzmények USD

A(z) GerminalUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Germinal USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Germinal USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Germinal USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.82%
30 nap$ 0+4.47%
60 nap$ 0+13.38%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Germinal (GERM)

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Germinal (GERM) Erőforrás

Hivatalos webhely

Germinal árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Germinal (GERM) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Germinal (GERM) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Germinal rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Germinal árelőrejelzését most!

GERM helyi valutákra

Germinal (GERM) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Germinal (GERM) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GERM token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Germinal (GERM)

Mennyit ér ma a(z) Germinal (GERM)?
A(z) élő GERM ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GERM ára a(z) USD esetében?
A(z) GERM jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Germinal piaci plafonja?
A(z) GERM piaci plafonja $ 8.51K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GERM keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GERM keringésben lévő tokenszáma 999.02M USD.
Mi volt a(z) GERM mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GERM mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) GERM mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GERM mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) GERM kereskedési volumene?
A(z) GERM élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GERM ára emelkedni fog idén?
A(z) GERM a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GERM árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:30:06 (UTC+8)

Germinal (GERM) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
10-01 14:11:00Iparági frissítések
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $127.5 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $430 million
09-30 18:14:00Iparági frissítések
Current mainstream CEX and DEX funding rates indicate the market is neutral with a slight bearish bias

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.