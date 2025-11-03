Genopets (GENE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00644986 $ 0.00644986 $ 0.00644986 24h alacsony $ 0.00670401 $ 0.00670401 $ 0.00670401 24h magas 24h alacsony $ 0.00644986$ 0.00644986 $ 0.00644986 24h magas $ 0.00670401$ 0.00670401 $ 0.00670401 Minden idők csúcspontja $ 37.83$ 37.83 $ 37.83 Legalacsonyabb ár $ 0.00512048$ 0.00512048 $ 0.00512048 Árváltozás (1H) -1.36% Árváltozás (1D) -2.75% Árváltozás (7D) -14.72% Árváltozás (7D) -14.72%

Genopets (GENE) valós idejű ár: $0.00644956. Az elmúlt 24 órában, a(z)GENE legalacsonyabb ára $ 0.00644986, legmagasabb ára pedig $ 0.00670401 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GENE valaha volt legmagasabb ára $ 37.83, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00512048 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GENE változása a következő volt: -1.36% az elmúlt órában, -2.75% az elmúlt 24 órában, és -14.72% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Genopets (GENE) piaci információk

Piaci érték $ 550.64K$ 550.64K $ 550.64K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 644.99K$ 644.99K $ 644.99K Forgalomban lévő készlet 85.37M 85.37M 85.37M Teljes tokenszám 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A(z) Genopets jelenlegi piaci plafonja $ 550.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GENE keringésben lévő tokenszáma 85.37M, és a teljes tokenszám 100000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 644.99K.